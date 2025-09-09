Whindersson Nunes revela detalhe íntimo do término com Luísa Sonza

Em entrevista ao programa "De Frente Com Blogueirinha", exibida nesta segunda-feira (8/9), Whindersson Nunes abriu o coração ao falar sobre o fim de seu casamento com Luísa Sonza.
O humorista, que viveu com a cantora entre 2016 e 2020, compartilhou detalhes sobre o desgaste do relacionamento e também comentou os boatos que surgiram após a separação.
O ex-casal, que oficializou a união em 2018, viu o romance chegar ao fim dois anos depois, em meio a especulações envolvendo o nome do cantor Vitão.
Na época, circularam rumores de que Luísa teria iniciado um envolvimento com o artista enquanto ainda estava casada, mas tanto ela quanto Whindersson negaram publicamente qualquer traição.
Ao relembrar o término, o humorista destacou que tudo ocorreu de forma respeitosa e madura. “A gente não tinha mais aquela coisa de casado, pareciam dois primos conversando dentro de casa”, declarou.
Segundo ele, a rotina atribulada dos dois contribuiu para o afastamento gradual. “Ela estava no começo da carreira, trabalhando muito e saía muito. A gente demorava a se ver, eu viajava muito também, e aí foi ficando sem graça.”
Whindersson também falou sobre a sensação de estar interferindo na trajetória profissional da ex-companheira. “Eu senti que estava dando uma travada, ela queria fazer mais coisas”, afirmou, indicando que a decisão de se separar veio em respeito ao momento que ambos viviam em suas carreiras.
Whindersson diz que foi ele quem terminou com Luísa Sonza e fala sobre polêmica do clipe com Vitão:— QG do POP (@QGdoPOP) September 9, 2025
“Eu perguntei pra ela se ela gostava dele antes de terminar comigo. Ela falou que “não”, que era só trabalho”. pic.twitter.com/P4SvOspQS3
