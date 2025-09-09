Tati Machado abre o jogo e faz revelação sobre nova gestação

Tati Machado abriu o coração ao jornal "O Globo" em entrevista publicada nesta segunda-feira (8), falando com franqueza sobre maternidade, dor e futuro. A apresentadora, que perdeu o filho Rael em maio deste ano, com 33 semanas de gestação, revelou o desejo de ser mãe novamente, ainda que sem pressa.

A perda do primeiro filho ao lado do marido, Bruno Monteiro, transformou sua forma de enxergar a vida. Apesar da dor, ela acredita que não desistiu da maternidade.

“Eu sou mãe, só, infelizmente, não tenho ele aqui chorando enquanto dou entrevista (enxuga as lágrimas), mas quero muito, sem cobrança de quando, de como. Uma nova gestação vai ser lidar com muitos medos e receios, mas não abri mão de ter outro filho”, disse com emoção.

Mesmo abalada, a lembrança da gravidez vivida com plenitude a inspira a tentar novamente. “A gravidez foi muito tranquila, eu amei estar grávida. Acho que isso talvez me encoraje a ser mãe de novo”, completou.

Nesta mesma segunda-feira, Tati retoma sua rotina na televisão. Ela assume o comando do Mais Você durante as férias de Ana Maria Braga e retorna ao "Saia Justa", no GNT, à noite. O recomeço profissional acontece em meio a uma fase de reconstrução emocional.

“Eu era uma Tati antes de me tornar mãe, depois engravidei e agora sou uma terceira Tati, que vive com essa bagagem que forma quem eu sou, sabe?”

Para ela, se expor com verdade é parte da cura e também de sua identidade. “Eu nunca tive problema em me mostrar, seja na alegria, seja na tristeza, e é isso o que me projeta para frente com gana, com coragem”, refletiu.

E concluiu com uma lição de entrega: “Não sinto medo do que vou encontrar pela frente. Se eu tiver vontade de dançar, vou dançar. Muitas vezes quis ter o controle da minha vida, mas a gente não tem controle de nada. Então, é me expor na emoção, na alegria…”.