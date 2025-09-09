Britney Spears preocupa fãs ao surgir de camisola e alterada em date

A cantora Britney Spears, de 43 anos, voltou a agitar as redes sociais nesta segunda-feira (8) após publicar um vídeo curioso em seu perfil no Instagram.
Nas imagens, ela aparece dançando sozinha, aparentemente dentro do banheiro de um restaurante, e descreve o momento como consequência de um "encontro com um cara horrível".
O registro viralizou rapidamente, acumulando mais de 100 mil curtidas. Britney usava uma camisola com alças finas e detalhes brancos na parte superior, além de botas de cano alto com estampa de oncinha. Durante a dança, rebolou até o chão, lançou olhares para a câmera, balançou os cabelos e sorriu.
“Encontro num jantar de sushi, mas eu tenho minha própria girl party, no banheiro! Uma delícia, mas o cara era absolutamente horrível. Observação: mostre esforço, sem maquiagem”, escreveu na legenda.
Mais uma vez, a artista desativou os comentários em sua publicação, mas o assunto ganhou força em outras plataformas, principalmente no X (antigo Twitter). Por lá, as reações foram de espanto, tristeza e reflexão.
“Meninas, eu acho que a gente não deveria ter libertado a Britney”, escreveu uma usuária, em referência ao movimento Free Britney. “O movimento Free Britney foi um erro”, comentou outro perfil. Houve também quem perguntasse diretamente: “O que aconteceu com a Britney?”
Desde dezembro de 2024, Britney está oficialmente solteira, após o fim de seu casamento com Sam Asghari. O modelo havia solicitado o divórcio ainda em agosto de 2023, encerrando uma relação que durou pouco mais de um ano.
Saiba Mais
- Mariana Morais Não se suportam? Virgínia e Zé Felipe promovem racha na família
- Mariana Morais Piovani cutuca Gagliasso e Ewbank ao expor problema em Noronha
- Mariana Morais Tati Machado abre o jogo e faz revelação sobre nova gestação
- Mariana Morais Musa da Beija flor Savia David é coroada Rainha de Bateria da Estrela do Terceiro Milênio, em São Paulo
- Mariana Morais Do YouTube para a televisão: 'Almeidas Indicam' estreiam na Astral TV
- Mariana Morais Whindersson Nunes revela detalhe íntimo do término com Luísa Sonza