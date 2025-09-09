Britney Spears preocupa fãs ao surgir de camisola e alterada em date - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Britney Spears, de 43 anos, voltou a agitar as redes sociais nesta segunda-feira (8) após publicar um vídeo curioso em seu perfil no Instagram.

Nas imagens, ela aparece dançando sozinha, aparentemente dentro do banheiro de um restaurante, e descreve o momento como consequência de um "encontro com um cara horrível".

O registro viralizou rapidamente, acumulando mais de 100 mil curtidas. Britney usava uma camisola com alças finas e detalhes brancos na parte superior, além de botas de cano alto com estampa de oncinha. Durante a dança, rebolou até o chão, lançou olhares para a câmera, balançou os cabelos e sorriu.

“Encontro num jantar de sushi, mas eu tenho minha própria girl party, no banheiro! Uma delícia, mas o cara era absolutamente horrível. Observação: mostre esforço, sem maquiagem”, escreveu na legenda.

Mais uma vez, a artista desativou os comentários em sua publicação, mas o assunto ganhou força em outras plataformas, principalmente no X (antigo Twitter). Por lá, as reações foram de espanto, tristeza e reflexão.

“Meninas, eu acho que a gente não deveria ter libertado a Britney”, escreveu uma usuária, em referência ao movimento Free Britney. “O movimento Free Britney foi um erro”, comentou outro perfil. Houve também quem perguntasse diretamente: “O que aconteceu com a Britney?”

Desde dezembro de 2024, Britney está oficialmente solteira, após o fim de seu casamento com Sam Asghari. O modelo havia solicitado o divórcio ainda em agosto de 2023, encerrando uma relação que durou pouco mais de um ano.