Não se suportam? Virgínia e Zé Felipe promovem racha na família - (crédito: Reprodução/Instagram)

O primeiro ano de vida de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, foi celebrado de maneira intimista e separada pelo ex-casal nesta segunda-feira (8).

A influenciadora organizou um momento reservado com amigos próximos e as outras duas filhas que teve com o cantor.

Já Zé Felipe também optou por uma comemoração particular para o filho, mas sem a presença de Virginia. A ausência de ambos em um mesmo ambiente chamou atenção dos seguidores, já que, mesmo após o fim do casamento, os dois costumavam estar juntos nos tradicionais “mesversários” do menino.

Apesar do clima discreto e separado nas celebrações iniciais, Virginia e Zé Felipe estão preparando uma festa maior, desta vez conjunta, para marcar o primeiro aniversário de José Leonardo em grande estilo.

O evento está marcado para esta terça-feira (9/9), e deve reunir amigos, familiares e convidados especiais para a comemoração oficial do caçula da família.



