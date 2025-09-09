Autora sugere matar Maria de Fátima em 'Vale Tudo' e é detonada na web - (crédito: TV Globo)

A icônica cena do assassinato de Odete Roitman marcou a versão original de "Vale Tudo" em 1988, e rapidamente se tornou um dos maiores mistérios da teledramaturgia brasileira.

No remake da trama, atualmente em exibição na TV Globo, a autora Manuela Dias parece estar disposta a mudar drasticamente o rumo da história.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, Manuela não pretende repetir o enredo original. Em conversas com roteiristas e com a direção da emissora, a autora levantou a possibilidade de matar Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos na nova versão.

O bloco de capítulos com a possível morte da personagem está previsto para ir ao ar a partir de 29 de setembro. A novela deve chegar ao fim em 17 de outubro.

A possibilidade chocou parte do público e gerou uma onda de críticas nas redes sociais. “Ela já assassinou a obra original. Qualquer coisa agora é lucro”, reclamou uma internauta. “A verdadeira vilã desse remake é a autora”, ironizou outro usuário.