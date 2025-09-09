Salário de William Bonner faz César Tralli comer poeira; saiba valores

César Tralli está prestes a dar um dos passos mais significativos de sua carreira: assumir a bancada do "Jornal Nacional", o principal telejornal da TV Globo.

Com a promoção, o jornalista verá seu salário saltar dos atuais R$ 150 mil para cerca de R$ 400 mil mensais, segundo informações do colunista André Romano.

O aumento expressivo posiciona Tralli entre os grandes nomes do jornalismo da emissora, mas o valor ainda está distante do que era pago ao seu antecessor.

William Bonner, que comandou o "JN" por quase três décadas, recebia aproximadamente R$ 1,5 milhão por mês, consolidando-se como o apresentador mais bem remunerado da televisão brasileira.

Além do novo salário, a Globo também deve oferecer uma série de benefícios para facilitar a adaptação de Tralli. Como o jornalista reside em São Paulo, a emissora irá custear hospedagens no Rio de Janeiro — onde o telejornal é produzido —, garantindo sua presença regular na sede da redação.



