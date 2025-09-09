Zé Felipe é pego no pulo em evento da família de Ana Castela

Embora Zé Felipe e Ana Castela insistam em negar veementemente o romance entre eles, o cantor acaba de ser exposto por uma amiga da Boiadeira. Ocorre que uma gravação viralizou nas redes sociais, após mostrar Zé Felipe em meio a um churrasco realizado pelos familiares de Ana.]

O vídeo foi gravado por uma amiga de Ana Castela, que sem querer querendo acabou mostrando o filho de Leonardo circulando pela casa da artista, em Londrina, no Paraná. Nas imagens, Ana Castela aparece sentada na mesa, mexendo em um celular, enquanto Zé Felipe, em pé, circula por trás da cantora e, depois, logo aparece parado em outro ponto do cômodo, que parece ser uma sala de jantar.

Nas redes sociais, os fãs, é claro, ficaram em polvorosa com o flagra. Alguns internautas, inclusive, perceberam que a amiga teria mostrado Zé Felipe no vídeo de forma proposital. “Parece até que foi de propósito, pois ele saiu de um lado e foi para o outro, e ela filmou”, observou uma internauta. “Uma amiga dessa, não precisa de inimigos. Olha ela posicionado o brinquedo na direção do Zé”, comentou mais uma.



Teve, ainda, quem criticasse o apoio que Zé Felipe vem recebendo diante das especulações de seu romance com Ana Castela, enquanto sua ex-mulher, Virginia Fonseca, tem sido alvo de duras críticas por viajar para a Espanha com amigos e ir ao encontro do jogador Vinicius Jr, com quem ela supostamente estaria se envolvendo atualmente.

“Ninguém fala nada do pai com outra mulher, mas da mãe com outro homem… Viva a santa ignorância e hipocrisia dos que vivem julgando a Virginia aqui na internet”, disse uma seguidora. “Tá vendo, depois a errada é a Virginia. Todo mundo jogando pedra na menina. Eu tenho certeza que por ela nunca tinha acabado com esse casamento”, avaliou outra internauta.