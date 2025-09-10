Marina Ruy Barbosa surge nua e impressiona seguidores

Nesta terça-feira (9), Marina Ruy Barbosa movimentou as redes sociais ao publicar fotos de um novo ensaio fotográfico em que aparece de topless.

Aos 30 anos, a atriz surgiu com os cabelos soltos e um visual elegante que arrancou elogios dos seguidores.

“Como pode ser tão linda assim, gente?”, escreveu um fã. Outro comentou: “Maravilhosa demais”. Já um terceiro brincou: “Achei a foto para meu porta-retrato”.

Mamãe?

Recentemente, Marina também ganhou destaque ao falar sobre seus planos pessoais. Noiva do empresário Abdul Fares, de 40 anos, a atriz surpreendeu ao revelar que pensa em ampliar a família.

Em entrevista à revista Glamour, ela compartilhou seus desejos para o futuro, abordando tanto a maternidade quanto os rumos da carreira.

Apesar de alimentar o sonho de ser mãe, a artista ponderou que ainda não é o momento certo. Segundo ela, a pressão social em torno da maternidade atinge todas as mulheres. “Acho que todas nós sentimos essa pressão de alguma forma, independentemente de quem a gente é”, afirmou.