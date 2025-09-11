Zé Felipe revela preferência em mulheres e cutucada em Virginia vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Durante apresentação realizada no último domingo (7), em Uberaba (MG), o cantor Zé Felipe, de 27 anos, fez um comentário que chamou atenção do público e movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (10).

Enquanto pedia a namorada em casamento, o rapaz brincou com a plateia e citou o gosto do artista. “A gente gosta de loira, né, Zé Felipe?”, disse o fã, ao se referir à aparência da noiva. Em resposta, o sertanejo disparou: “Eu gosto é de morena”, arrancando aplausos e risadas do público presente.

O momento foi registrado por celulares e rapidamente se espalhou nas redes sociais.

Internautas passaram a comentar a fala do cantor, levantando especulações sobre o possível teor do comentário, que muitos entenderam como uma indireta à ex-esposa, a influenciadora Virginia Fonseca, de quem se separou recentemente.

A declaração também alimentou os rumores de um suposto envolvimento do artista com a cantora Ana Castela, de 21 anos, apontada por fãs como possível novo affair do sertanejo. Apesar da repercussão, nenhum dos dois confirmou o relacionamento oficialmente.