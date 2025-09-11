Filho de Fábio Assunção se forma na faculdade e faz desabafo comovente - (crédito: Reprodução/Instagram)

Na quarta-feira (10), João Assunção, primogênito do ator Fábio Assunção, compartilhou com seus seguidores um momento marcante: a conclusão de sua graduação em Relações Internacionais.

Aos 22 anos, o jovem publicou um depoimento emocionado nas redes sociais, celebrando o encerramento de um ciclo importante em sua vida acadêmica.

Em publicação no Instagram, João celebrou a conquista e refletiu sobre os desafios enfrentados ao longo da graduação.

“Oficialmente, agora com diploma, internacionalista. Me emocionei bastante na cerimônia. Foram 4 anos de bastante esforço. Dias longos, estressantes e difíceis, mas que me fizeram crescer. Muito grato por isso! Por ter continuado, mesmo não sendo a prioridade na minha vida. E agora já foi", escreveu.

O recém-formado também destacou o orgulho por ter concluído o curso dentro do prazo regular, sem dependências. “Formado sem DPs, 4 anos certinho, e pronto para os próximos passos da vida. Vambora!”, completou o filho do ator.