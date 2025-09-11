Isis Valverde troca de profissão e lançamento em SP chama atenção

Na noite desta quarta-feira (10), Isis Valverde, de 38 anos, celebrou o lançamento de seu segundo livro, "Vermelho Rubro", durante um evento realizado em São Paulo. A atriz recebeu convidados, posou para fotos e autografou exemplares da nova obra, que marca mais um passo em sua trajetória como escritora.

Além do título inédito, Isis também relembrou sua estreia no universo literário ao posar com "Camélias em Mim", publicado em 2019. A artista dedicou "Vermelho Rubro" a duas figuras importantes em sua vida.

“Hoje estamos lançando meu segundo livro, 'Vermelho Rubro', que dedico à minha mãe, que merece todos os poemas do mundo pela mulher forte que ela é”, declarou ao citar Rosalba Nable.

Emocionada, completou: “E dedico à minha avó… não vou falar mais porque vou chorar muito”.

O evento contou com a presença do marido da atriz, o empresário Marcus Buaiz, que prestigiou o momento especial. Em maio deste ano, foi a vez de Isis acompanhá-lo no lançamento de seu próprio livro, "As 7 Leis da Conexão", também em São Paulo.