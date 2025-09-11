Tatá Werneck convida motoboy para programa e desfecho impressiona: 'Babaca'

Foi ao ar pelo Multishow, nesta terça-feira (9), o episódio final da nona temporada do "Lady Night", talk-show comandado por Tatá Werneck. A atração contou com a participação do motoboy Lucas Rodrigues, convidado para o quadro “Entrevista com Especialista”.

Durante a conversa, Tatá compartilhou uma história pessoal que envolveu diretamente o entregador. Ela relatou que seu pai havia perdido a carteira em uma ocasião, e que Lucas, mesmo sem conhecê-lo, encontrou e devolveu o item.

"Eu te chamei aqui porque o meu pai um dia perdeu a carteira dele (...) e você devolveu", contou a apresentadora.

A comediante fez questão de elogiar a atitude do convidado ao vivo, destacando a importância de valorizar ações honestas. "O Brasil tem mania de transformar um bando de babaca famoso, uma pessoa honesta como você eu faço questão de divulgar", disse Tatá, visivelmente emocionada.

Lucas Rodrigues, por sua vez, agradeceu pela oportunidade de participar do programa e também pela receptividade da família de Tatá.

"Quero te agradecer por tudo e pela oportunidade de estar aqui, pelo seu pai também", afirmou o motoboy. Em tom bem-humorado, a apresentadora ainda brincou com a vaidade do pai: “Ele vai tirar sangue, 'eu sou o pai da Tatá'”.

Ao fim do quadro, Tatá se despediu com carinho e oficializou o laço de amizade com o convidado. “Se depender de mim você agora é amigo da minha família. Combinado? Lucas, muito obrigada”, disse a humorista, emocionando o motoboy, que não conteve as lágrimas.