Fernanda Vasconcellos surge de cabelo 'raspado' e motivo vem à tona

Após quase uma década longe das novelas, Fernanda Vasconcellos foi flagrada com um novo visual que marca seu retorno à dramaturgia. A atriz está escalada para a próxima novela das nove da TV Globo, "Três Graças", escrita por Aguinaldo Silva.
A transformação física chamou atenção: Fernanda agora exibe cabelos curtinhos, adotados especialmente para sua nova personagem. O visual é parte da composição da vilã Samira, papel que marcará sua volta às telinhas em grande estilo.
Durante entrevista exclusiva ao portal LeoDias, a atriz falou sobre a nova fase e deu pistas sobre a personagem.
“O que eu posso falar é que a Samira é uma mulher com muitos mistérios, ela tem uma vida bem misteriosa. Vamos ver…”, disse à reportagem de Gabriel Rangel, mantendo o clima de suspense em torno da trama.
Questionada sobre o sentimento de retornar à TV em uma produção de Aguinaldo Silva, Fernanda não escondeu a empolgação. “É uma delícia, estou muito grata… Estava [com saudade], eu adoro novela”, pontuou.
Embora muitos associem sua ausência das novelas ao nascimento do filho, a atriz esclareceu que o afastamento teve outros motivos.
“Fiz séries, filmes e aí entrou a pandemia, respeitei bem a pandemia, fiquei em casa mesmo e ainda fiz um filme logo que saiu a vacina e depois engravidei do Romeu”, explicou.
Ela ainda afirmou que escolheu aproveitar a maternidade de forma intensa: “Porque assim, não que eu não sentisse saudade, mas eu iria ficar pior longe dele”, concluiu.
Em conversa exclusiva com o portal LeoDias, Fernanda Vasconcellos surgiu com o novo visual para viver a vilã Samira em “Três Graças”, próxima novela das nove da Globo. pic.twitter.com/ugYjUj37O4— LeoDias ???? (@euleodias) September 11, 2025
