Atriz de 'Wandinha' faz comentário malicioso sobre criança e é acusada de pedofilia - (crédito: Reprodução/Netflix)

Catherine Zeta-Jones, de 55 anos, enfrentou uma enxurrada de críticas nas redes sociais após um comentário considerado problemático feito durante uma entrevista recente.

A repercussão teve início após sua participação no "Late Show with Seth Meyers", onde compartilhou uma experiência pessoal envolvendo um jovem fã.

Segundo a atriz, sua atuação na série "Wandinha", da Netflix, tem atraído um público mais jovem. “Agora tenho um novo público de fãs”, disse, ao comentar sobre a popularidade conquistada entre as novas gerações.

Durante o bate-papo, ela relembrou um episódio que aconteceu enquanto jogava golfe com o marido, Michael Douglas, de 80 anos. “Um menino muito bonito de 12 anos veio até mim e pediu minha assinatura”, contou, referindo-se ao encontro com o garoto.

Em seguida, Zeta-Jones fez uma observação que gerou forte desconforto entre internautas. “Ele era realmente muito bonito. Então pensei: ‘Quando eu tiver 70 anos, esse menininho já terá uns 33’”.

A frase foi o estopim para a indignação de muitos usuários, que consideraram o comentário problemático por envolver uma criança.

A reação foi imediata e intensa nas plataformas digitais. “Eu sei que ela é casada com um homem bem mais velho, mas naquela época ela já era adulta e consciente da sua escolha. Pensar e falar assim de uma criança é inaceitável. Garota, pare já!”, escreveu uma usuária do Reddit, segundo repercutido pelo Page Six.

Houve também quem apontasse um teor mais grave na declaração da atriz. “Só um lembrete de que mulheres também podem ser pedófilas. Nenhuma pessoa ‘normal’ pensa desse jeito. Nunca”, afirmou outro comentário na mesma rede social.