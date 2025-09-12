InícioColunistas#Mariana Morais
VIXI!

Ex-BBB descolore sobrancelha e é detonada após exibir resultado

Alane Dias dividiu opiniões ao exibir a técnica inusitada nas redes sociais

Ex-BBB descolore sobrancelha e é detonada após exibir resultado - (crédito: Reprodução/Instagram)
Ex-BBB descolore sobrancelha e é detonada após exibir resultado - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora e ex-BBB Alane Dias, de 24 anos, resolveu mudar o visual e registrou tudo nas redes sociais nesta quinta-feira (11).

A paraense compartilhou um vídeo descolorindo a sobrancelha e, em seguida, mostrou o resultado da transformação. Ao incentivar suas seguidoras a se arriscarem também, escreveu: "Depois se não gostar, passa um marrom".

Logo após exibir o novo look, Alane explicou que aplicaria um matizador para suavizar o tom amarelado.

"Eu adoro! Eu sei que vocês não gostam, mas não dá para agradar sempre vocês e ser belíssima o tempo todo. Então, eu gostei, mas eu passaria o matizador. Não sei se vai durar muito, talvez até amanhã já esteja demais", disse a atual namorada de Francisco Gil, filho de Preta Gil.

A mudança, no entanto, não passou despercebida e gerou debate entre internautas. Enquanto alguns defenderam a ousadia da ex-BBB, outros reprovaram o resultado.

"Alane é linda sem sombra de dúvidas, mas essas sobrancelhas estão RIDÍCULAS!", criticou uma seguidora. "Não mana, para! Por favor", pediu outra. "Ficou muito estranho", opinou mais uma.

 

 

 

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 12/09/2025 10:00
