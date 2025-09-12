Ex-BBB descolore sobrancelha e é detonada após exibir resultado

A influenciadora e ex-BBB Alane Dias, de 24 anos, resolveu mudar o visual e registrou tudo nas redes sociais nesta quinta-feira (11).

A paraense compartilhou um vídeo descolorindo a sobrancelha e, em seguida, mostrou o resultado da transformação. Ao incentivar suas seguidoras a se arriscarem também, escreveu: "Depois se não gostar, passa um marrom".

Logo após exibir o novo look, Alane explicou que aplicaria um matizador para suavizar o tom amarelado.

"Eu adoro! Eu sei que vocês não gostam, mas não dá para agradar sempre vocês e ser belíssima o tempo todo. Então, eu gostei, mas eu passaria o matizador. Não sei se vai durar muito, talvez até amanhã já esteja demais", disse a atual namorada de Francisco Gil, filho de Preta Gil.

A mudança, no entanto, não passou despercebida e gerou debate entre internautas. Enquanto alguns defenderam a ousadia da ex-BBB, outros reprovaram o resultado.

"Alane é linda sem sombra de dúvidas, mas essas sobrancelhas estão RIDÍCULAS!", criticou uma seguidora. "Não mana, para! Por favor", pediu outra. "Ficou muito estranho", opinou mais uma.