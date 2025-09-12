Zé Felipe usa item suspeito de Ana Castela e alimenta rumores de affair

Zé Felipe e Ana Castela seguem movimentando as redes sociais e alimentando especulações sobre um possível romance. O cantor, que recentemente se separou de Virgínia Fonseca, voltou a ser assunto nesta sexta-feira (12) após um detalhe curioso durante a gravação de uma campanha publicitária.
Na madrugada de hoje, o filho de Leonardo apareceu usando um chapéu rosa, acessório que se tornou marca registrada de Ana Castela nos palcos.
A coincidência foi suficiente para incendiar os comentários de fãs e fortalecer ainda mais os rumores de que os dois estariam se aproximando.
O registro, exibido nos stories do Instagram, deixou seguidores em alerta. Rapidamente, internautas interpretaram a escolha do acessório como uma indireta — ou até mesmo uma forma discreta de assumir o envolvimento com a cantora sertaneja. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou.
Nas redes, as reações não demoraram a surgir. “Eu tô achando que esses dois não querem esconder mais o que estão tendo! Em breve teremos um novo casal, real oficial”, apostou uma seguidora. “Diante de tudo, eu acho que o Zé Felipe está é apaixonado pela Ana mesmo”, comentou outra.
