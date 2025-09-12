Filha de Renato Aragão reage após ser acusada de colocar pai em asilo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Lívian Aragão, filha do humorista Renato Aragão, usou as redes sociais na última quinta-feira (11/9) para rebater rumores de que teria colocado o pai em um asilo.

Em uma publicação no Instagram, a atriz repudiou as acusações e pediu que os seguidores não propagassem informações falsas.

No vídeo, Lívian demonstrou indignação ao comentar a situação. "Eu acho que é um absurdo eu estar tendo que fazer esse vídeo. Imagina gravar um vídeo ao lado de um senhor de 90 anos, só pra dizer que, não, ele não está internado em um asilo como dizem aí nas redes sociais", iniciou.

"Olha o absurdo que as pessoas estão querendo que eu faça com meu pai: gravar um vídeo ao lado dele para justificar uma mentira?”, desabafou.

A atriz destacou que Renato Aragão segue ativo e bem de saúde. “Deixando claro que o que não falta por aí, é gente para confirmar que ele está em casa. Até porque ele está gravando, postando nas redes sociais, ele está fazendo a ginástica dele e compartilhando com vocês, está imerso em novos projetos que daqui a pouco estão vindo aí”, relatou.

Segundo Lívian, a onda de boatos resultou em ataques pessoais. "Recebo muitas mensagens de pessoas me xingando, me ameaçando, me odiando sem nem me conhecer. Tudo porque inventaram que eu internei meu pai num asilo, com vídeos sem embasamento algum", pontuou.

"(...) Pegando vídeo daqui, dali, cortando, editando, fazendo uma narrativa completamente mentirosa, usando IA, fazendo coisas completamente sem contexto", afirmou.

Ela ainda criticou a motivação de quem cria esse tipo de conteúdo.

“Esses vídeos servem simplesmente para gerar clique, engajamento, para que a pessoa que criou essa narrativa ganhe dinheiro com isso, com a dor dos outros. Porque a mentira em tom de fofoca viraliza muito rápido e enche o bolso daquela pessoa que inventou tamanha calúnia”, declarou.

Ao encerrar, Lívian fez um apelo para que o público reflita sobre os danos causados pela desinformação.

“E a gente precisa se indignar com esse tipo de coisa porque quanto mais as pessoas vão acreditando nesse tipo de absurdo, mais essa indústria da mentira vai aumentando, crescendo, enchendo os bolsos das pessoas que compartilham essas notícias mentirosas e propagando ódio, machucando tantas famílias”, concluiu.