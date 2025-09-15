InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

Fã critica Sandy para Lucas Lima e reação do músico impressiona

Ex-marido da cantora chamou atenção pela forma como reagiu à crítica

Fã critica Sandy para Lucas Lima e reação do músico impressiona - (crédito: Reprodução/Instagram)
Fã critica Sandy para Lucas Lima e reação do músico impressiona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um vídeo recente protagonizado por Lucas Lima tem movimentado as redes sociais nesta segunda-feira (15). Nas imagens, o músico aparece interagindo e atendendo os pedidos de fotos de fãs. 

O que ele não imaginava era que uma das admiradoras aproveitaria o momento para criticar publicamente sua ex-esposa, Sandy. Sem papas na língua, a fã disparou: “Ela vacilou com ele! O marido dela sempre vai ser você! O marido dela é você!”.

Surpreso com a declaração, Lucas reagiu com bom humor, mas não deixou de corrigir a fã. Entre risos, respondeu de forma direta: “Não sou não”.

Ex e atual juntinhos

O episódio ganhou ainda mais repercussão por conta do atual momento da vida amorosa de Sandy. Recentemente, a cantora assumiu seu relacionamento com o médico Pedro Andrade, que tem aparecido ao lado dela em eventos públicos.

Durante o festival The Town, neste último domingo (14), Pedro esteve na plateia ao lado de Lucas Lima para prestigiar a apresentação especial de Sandy no show do britânico Jacob Collier. Uma cena que, por si só, chamou atenção dos fãs pela maturidade envolvida.

 

 

 

Saiba Mais

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 15/09/2025 10:21
x