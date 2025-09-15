Fã critica Sandy para Lucas Lima e reação do músico impressiona

Um vídeo recente protagonizado por Lucas Lima tem movimentado as redes sociais nesta segunda-feira (15). Nas imagens, o músico aparece interagindo e atendendo os pedidos de fotos de fãs.
O que ele não imaginava era que uma das admiradoras aproveitaria o momento para criticar publicamente sua ex-esposa, Sandy. Sem papas na língua, a fã disparou: “Ela vacilou com ele! O marido dela sempre vai ser você! O marido dela é você!”.
Surpreso com a declaração, Lucas reagiu com bom humor, mas não deixou de corrigir a fã. Entre risos, respondeu de forma direta: “Não sou não”.
Ex e atual juntinhos
O episódio ganhou ainda mais repercussão por conta do atual momento da vida amorosa de Sandy. Recentemente, a cantora assumiu seu relacionamento com o médico Pedro Andrade, que tem aparecido ao lado dela em eventos públicos.
Durante o festival The Town, neste último domingo (14), Pedro esteve na plateia ao lado de Lucas Lima para prestigiar a apresentação especial de Sandy no show do britânico Jacob Collier. Uma cena que, por si só, chamou atenção dos fãs pela maturidade envolvida.
