Taís Araújo relata surpresa impactante feita por Lázaro: 'Estava imunda'

Taís Araujo viveu um momento inesquecível neste sábado (13), ao ser surpreendida por Lázaro Ramos em comemoração aos 21 anos de casamento do casal. O ator preparou uma cerimônia intimista na sala de casa para renovar os votos com a esposa, emocionando toda a família.

A atriz, que interpreta Raquel no remake de "Vale Tudo", compartilhou os detalhes da surpresa com seus seguidores através de vídeos publicados no Instagram Stories.

“Bom dia, deixa eu contar um negócio para vocês. Ontem, eu cheguei bagaçada da externa, vocês viram, né? De blusa amarela, horrorosa, cansada, cheguei em casa morta. No meio do caminho, o Lázaro falou: 'Aonde você tá?'. Falei: 'Estou chegando, espera aí'. Não desconfiei muito porque a gente se fala muito o dia inteiro”, iniciou.

Sem imaginar o que estava por vir, Taís contou que foi tomar banho e, ao sair, Lázaro já a aguardava com um vestido especial em mãos.

“Cheguei em casa, entrei, (vi) as crianças, fui tomar banho, porque estava imunda. Quando eu saio do banho, o Lázaro falou: 'Coloca esse vestido aqui'... Pegou um vestido meu... 'E vem para sala'. Eu falei: 'Pera aí, como assim? Deixa eu prender meu cabelo'. Tinha acabado de sair do banho. Quando eu chego na sala, tem quatro músicos da orquestra da Maré tocando... Tinha uns cinco músicos tocando 'Veludo Marrom', da Liniker”, relatou.

A celebração teve direito à entrada dos filhos do casal, João Vicente, de 14 anos, e Maria Antônia, de 10, que levaram as alianças.

“Nosso filhos entraram com uma aliança, meus pais. Eu fiquei... Não sabia nem o que falar, foi a coisa mais linda. Eu normalmente sou muito controladora, é difícil fazer surpresa para mim, sou muito fofoqueira e vejo que as pessoas estão falando no cantinho e percebo”.

“(...) Mas essa, realmente, foi a coisa mais linda. No final, eles tocaram nossa música, que é 'Quase Nada' (de Zeca Baleiro). E foi isso gente: 21 anos de casado e um recasamento íntimo, foi lindo demais. Estou até agora sem saber o que falar de tão lindo e tão romântico. Mozinho, você arrasou! Te amo”, completou.