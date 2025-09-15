Sandy faz ex-marido e atual namorado ficarem coladinhos em plateia do The Town

Neste domingo (14), Sandy protagonizou um dos momentos mais emocionantes do The Town ao subir ao palco São Paulo Square para uma participação especial no show do músico britânico Jacob Collier.

O que também chamou atenção foi a plateia recheada de rostos conhecidos. Entre os presentes estavam os pais da cantora, Xororó e Noely, além do atual namorado, o médico Pedro Andrade, e do ex-marido, Lucas Lima.

A união dos dois, inclusive, gerou debate nas redes sociais. "A importância de fazer terapia, saber o seu valor o valor do outro em nossas vidas, saber deixar ir, o amor verdadeiro é lindo", pontuou uma usuária do Instagram.

"O casamento já tinha virado amizade, eles tentaram mais não tinha amor de matrimônio e sim de irmãos. São lindos", refletiu outra usuária. "São dois apaixonados por ela", comentou mais um usuário.

Feliz da vida!

Após o show, a cantora usou as redes sociais para registrar a emoção do momento. "Mãe, zerei a vida de novo! Não posso descrever a minha emoção", escreveu ela.

Logo no início da performance, Jacob Collier fez questão de demonstrar carinho pelo país e pela artista brasileira. "Não tem energia como essa, do Brasil. É um lugar incrível para a música", disse ele, antes de convidar Sandy ao palco. "Sou fã dela", declarou. A cantora respondeu à altura: "Obrigada! Estou muito feliz por estar aqui. Sou muito fã dele".