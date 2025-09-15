Supla presenteia Virginia com item íntimo e detalhe chama atenção

Supla foi o convidado especial do programa "Sabadou", exibido neste sábado (13) no SBT. A atração, comandada por Virginia Fonseca, teve um momento inusitado quando o cantor presenteou a apresentadora com um item bastante peculiar: uma calcinha personalizada.

O detalhe curioso ficou por conta da estampa da peça íntima — o rosto do próprio Supla estampado na frente. O presente inusitado provocou gargalhadas tanto de Virginia quanto da plateia presente no estúdio.

"Amei. Ganhei presente. Eu vou usar", brincou a influenciadora, sem perder o bom humor diante da surpresa.

Pouco antes da entrega do mimo, Supla contou que tem uma música chamada 'Virgínia', lançada em 1992. Sem hesitar, o cantor cantou um trecho ao vivo: "Mas seu nome é Virgínia e prova em mim fantasia".