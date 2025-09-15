Supla presenteia Virginia com item íntimo e detalhe chama atenção

Supla foi o convidado especial do programa "Sabadou", exibido neste sábado (13) no SBT. A atração, comandada por Virginia Fonseca, teve um momento inusitado quando o cantor presenteou a apresentadora com um item bastante peculiar: uma calcinha personalizada.
O detalhe curioso ficou por conta da estampa da peça íntima — o rosto do próprio Supla estampado na frente. O presente inusitado provocou gargalhadas tanto de Virginia quanto da plateia presente no estúdio.
"Amei. Ganhei presente. Eu vou usar", brincou a influenciadora, sem perder o bom humor diante da surpresa.
Pouco antes da entrega do mimo, Supla contou que tem uma música chamada 'Virgínia', lançada em 1992. Sem hesitar, o cantor cantou um trecho ao vivo: "Mas seu nome é Virgínia e prova em mim fantasia".
????VEJA: Supla canta música e presenteia Virgínia com uma calcinha durante seu programa Sabadou. pic.twitter.com/m1zyntlZaj— CHOQUEI (@choquei) September 14, 2025
Saiba Mais
- Mariana Morais Mulher Abacaxi sofre tentativa de assalto e o pior acontece; entenda
- Mariana Morais Taís Araújo relata surpresa impactante feita por Lázaro: 'Estava imunda'
- Mariana Morais Cariúcha aponta hipocrisia em discurso de Iza e detona cantora
- Mariana Morais Sandy faz ex-marido e atual namorado ficarem coladinhos em plateia do The Town
- Mariana Morais Zé Felipe usa item suspeito de Ana Castela e alimenta rumores de affair
- Mariana Morais Filha de Renato Aragão reage após ser acusada de colocar pai em asilo