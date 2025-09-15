Cariúcha aponta hipocrisia em discurso de Iza e detona cantora

O discurso empoderado da cantora Iza feito neste domingo (14) durante sua apresentação no palco Skyline do festival The Town, gerou repercussão nas redes sociais — e também foi alvo de críticas. A apresentadora Cariúcha foi uma das vozes que se manifestaram contra a mensagem transmitida pela artista no evento.
Durante o show, que começou por volta das 15h50, Iza compartilhou palavras de encorajamento com o público. "O meu nome é Iza e hoje eu falo pra você: você é suficiente, você tem o seu valor, você é dona da sua vida, você vale a pena e suficiente é o suficiente", declarou a cantora, sob aplausos da plateia.
Pouco depois, no entanto, Cariúcha reagiu com uma crítica direta à artista. Em publicação nas redes sociais, ela questionou a coerência entre o discurso e as atitudes pessoais de Iza.
"Você é o suficiente e você tem seu valor. Parabéns Iza pela lição, que você fala [para o público], mas não usa dentro da sua casa! Quando fez a gente pegar ranço do seu macho depois me volta com ele", escreveu.
A crítica se refere à polêmica envolvendo o relacionamento de Iza com o jogador de futebol Yuri Lima. Em julho, a cantora revelou estar grávida e expôs publicamente uma traição cometida por ele. Apesar da repercussão, os dois reataram pouco tempo depois, o que gerou reações divididas entre fãs e internautas.
????FAMOSOS: “Parabéns, Iza, pela lição. Só que o que você fala, você mesma não usa dentro da sua casa! Fez a gente pegar ranço do seu macho e depois volta com ele”, diz Cariucha após o discurso de empoderamento que Iza fez no The Town. pic.twitter.com/WMVX3WSbzk— CHOQUEI (@choquei) September 14, 2025
