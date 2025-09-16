A Fazenda: Público pede eliminação de peoa após ela rejeitar prêmio de R$ 2 milhões - (crédito: Reprodução/Record)

A cantora Gabily mal entrou em "A Fazenda 17" e já provocou a primeira grande polêmica da temporada. Durante sua apresentação aos colegas de confinamento, a artista surpreendeu ao afirmar que não está focada no prêmio de R$ 2 milhões, e sim na visibilidade que o reality pode proporcionar à sua carreira.

"Venho do Rio de Janeiro. Sou cantora, influenciadora e empresária. Talvez, meu objetivo final não seja o prêmio — estou sendo sincera para vocês. Não que eu não precise", iniciou ela.

"Se eu ganhar, vou poder investir na minha carreira, porque eu não quero mais colocar minha carreira na mão de ninguém, muito menos de homem nenhum. Meu maior prêmio vai ser sair daqui e que me enxerguem como eu sou, porque eu sei que sou f*da!", completou.

A declaração causou reação imediata entre os peões e não demorou para que Gabily se tornasse alvo na primeira dinâmica do programa.

Na formação do “pódio da final”, em que cada participante escolhia quem gostaria de ver na grande final e quem deveria deixar o jogo, Yoná Sousa não poupou críticas à postura da cantora.

"Ela falou que não veio aqui para o prêmio, mas para se promover e daqui ser vista por todos. Então, Gabily, você já foi vista, querida, não precisa brigar pelo prêmio", disparou Yoná, que ficou conhecida após participar de "Ilhados com a Sogra".

Nas redes sociais, o público também não perdoou. Diversos internautas criticaram a fala de Gabily, classificando a estratégia como “um tiro no pé”.

A maioria dos comentários destacava que, em um programa com prêmio milionário, a atitude da artista soou desrespeitosa com os demais participantes que entraram realmente em busca da vitória.