A Fazenda: Gaby Spanic chora e revela que foi amaldiçoada

A passagem de Gaby Spanic por “A Fazenda 17” está sendo marcada não só por sua presença icônica, mas também por relatos comoventes sobre sua vida pessoal e profissional.
Em uma conversa sincera com Yoná Souza dentro do confinamento, a atriz venezuelana abriu o coração e contou que já foi alvo de uma maldição.
Segundo ela, alguém próximo teria desejado o seu fracasso. “Falaram: vou destruir você. Você vai ser uma moradora de rua. É muito forte minha vida... Às vezes eu não conto, porque é inacreditável”, desabafou a eterna intérprete de Paola Bracho, personagem que a consagrou na novela “A Usurpadora”.
Além da revelação impactante, Gaby falou sobre o carinho que recebe do público brasileiro e a importância disso em sua vida.
"É tanto carinho, um público maravilhoso que acompanhou a novela. Quando falam para mim 'eu acompanhei você, você mudou a minha vida'. É tanto carinho... Me sinto muito abençoada", declarou.
Emocionada, a atriz também compartilhou que enfrentava uma fase difícil antes de entrar no reality rural. “Antes de entrar aqui, eu estava muito deprimida. Saúde mental é muito importante, e meus sonhos estavam adormecidos, entendeu? Então, é uma situação muito pessoal...", completou.
A Gaby comentando sobre a vez em que amaldiçoaram a vida dela— ma ria (@MariaFalou_) September 16, 2025
Gaby; "Falaram: 'Eu vou destruir você. Você vai ser uma moradora de rua!"
Gente, que pesado! ? #AFazenda | #AFazenda17 pic.twitter.com/J7mXY86I2V
Saiba Mais
- Mariana Morais A Fazenda: Namorada de Belo se enfurece com peoa: 'Falsa!'
- Mariana Morais Profissional detalha massagem íntima feita pelo marido de Xuxa: 'Com sexo'
- Mariana Morais Gracyanne Barbosa faz desabafo comovente sobre preparação para o Carnaval
- Mariana Morais Fã critica Sandy para Lucas Lima e reação do músico impressiona
- Mariana Morais Supla presenteia Virginia com item íntimo e detalhe chama atenção
- Mariana Morais Mulher Abacaxi sofre tentativa de assalto e o pior acontece; entenda