A Fazenda: Gaby Spanic chora e revela que foi amaldiçoada

A passagem de Gaby Spanic por “A Fazenda 17” está sendo marcada não só por sua presença icônica, mas também por relatos comoventes sobre sua vida pessoal e profissional.

Em uma conversa sincera com Yoná Souza dentro do confinamento, a atriz venezuelana abriu o coração e contou que já foi alvo de uma maldição.

Segundo ela, alguém próximo teria desejado o seu fracasso. “Falaram: vou destruir você. Você vai ser uma moradora de rua. É muito forte minha vida... Às vezes eu não conto, porque é inacreditável”, desabafou a eterna intérprete de Paola Bracho, personagem que a consagrou na novela “A Usurpadora”.

Além da revelação impactante, Gaby falou sobre o carinho que recebe do público brasileiro e a importância disso em sua vida.

"É tanto carinho, um público maravilhoso que acompanhou a novela. Quando falam para mim 'eu acompanhei você, você mudou a minha vida'. É tanto carinho... Me sinto muito abençoada", declarou.

Emocionada, a atriz também compartilhou que enfrentava uma fase difícil antes de entrar no reality rural. “Antes de entrar aqui, eu estava muito deprimida. Saúde mental é muito importante, e meus sonhos estavam adormecidos, entendeu? Então, é uma situação muito pessoal...", completou.