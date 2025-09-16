Raquel Brito rasga o verbo após ver ex-cunhada em 'A Fazenda 17' - (crédito: Reprodução/Record)

A entrada de Tamires Assis, ex-namorada de Davi Brito, em "A Fazenda 17"parece não ter agradado a todos da antiga família do campeão do "BBB 24".

Raquel Brito, irmã do ex-BBB, movimentou as redes sociais com publicações enigmáticas que muitos interpretaram como indiretas para a dançarina.

Pouco depois do anúncio oficial dos participantes da nova edição do reality rural da Record TV, Raquel usou seu perfil no X (antigo Twitter) para escrever mensagens que levantaram suspeitas.

"Só o que me faltava. Tomara que minha família tenha paz. Espero que essa Fazenda traga baderna lá e paz aqui fora", escreveu a ex-peoa, gerando reações imediatas entre internautas.

Nos comentários da publicação, seguidores não pouparam opiniões e associaram diretamente as mensagens à presença de Tamires no elenco. "Hahahahhaah cadê o Davi em casa chorando?", provocou um perfil.

Outro tentou aconselhar: "Fica na tua, mulher. Não dê palco não", enquanto um terceiro destacou: "Quanto menos falar da pessoa, melhor".

Horas mais tarde, diante da repercussão, Raquel tentou minimizar a situação e alegou que não havia direcionado recado a ninguém. "Não tem indireta para ninguém, mores. Eu só tô pedindo mais um tempo de paz", escreveu ela, tentando encerrar o assunto.

Mesmo assim, o recuo não foi suficiente para conter as críticas. Comentários como "Única coisa que você faz é atrapalhar seu irmão desde o BBB" e "Biscoiteira" passaram a pipocar entre os internautas.

