Profissional detalha massagem íntima feita pelo marido de Xuxa: 'Com sexo'

A técnica de massagem Nuru ganhou os holofotes após Luana Saraiva aplicar o procedimento em Junno Andrade, marido de Xuxa. O momento viralizou nas redes sociais e levantou curiosidade sobre os detalhes dessa prática pouco convencional.

Segundo Luana, a massagem envolve um nível intenso de contato físico. "Ambos ficam nus e cobertos com gel, tradicionalmente feito de alga nori (Gel Nuru).

Geralmente o gel é usado junto com um pouco de água morna para um o maior deslizamento para a massagem. Eu utilizo minhas pernas, braços e seios para massagear o corpo inteiro do cliente", explicou.

Apesar da intimidade envolvida, a profissional reforça que há limites claros a serem respeitados durante a sessão.

"Embora o contato físico seja parte integrante da experiência, tocar ativamente na massagista de uma forma sexualmente explícita ou fora dos limites estabelecidos não é aceitável. Lembre-se de que a massagista é uma profissional que está focada em fornecer um serviço de massagem de qualidade", enfatizou.

Luana também destacou os benefícios proporcionados pela técnica, que vão além do aspecto sensual. Entre eles, estão:

Redução do estresse: movimentos contínuos ajudam a acalmar corpo e mente;

Relaxamento muscular: a fluidez do gel e as manobras aliviam tensões acumuladas;

Hidratação da pele: o uso do gel pode deixar a pele macia e revitalizada;

Estímulo circulatório: as manobras favorecem a oxigenação tecidual e a sensação de leveza;

Bem-estar global: promove descanso mental e sensação de renovação.

A profissional ainda alertou para algumas contra-indicações. Casos de febre, infecções, feridas abertas, dermatites ou fraturas recentes devem ser evitados.

"Em gestantes, pessoas com trombose ou condições cardiovasculares descompensadas, recomenda-se liberação médica", acrescentou. Além disso, é importante sinalizar possíveis alergias a algas ou cosméticos e sempre utilizar superfícies impermeáveis e seguras durante a sessão.

A massagem Nuru pode, ainda, ser seguida pela massagem tântrica lingam, caso o cliente deseje.

"Ela não é aplicada apenas no eixo do próprio pênis e deve ser executada também no períneo, bem como os testículos. Contrariamente à crença comum, a experiência nem sempre é algo que um homem, quando iniciado, esteja confortável, pois geralmente os homens são focados em performance, uma vez que uma massagem tântrica lingam não é sobre o desempenho sexual masculino, mas sobre se entregar ao prazer aplicado externamente", explicou Luana.

Quanto à chamada “finalização”, a especialista foi direta: "Tem profissionais que vendem a finalização também com o sexo. Eu trabalho com a lingam e com o sexo, nem todos querem relação do final feliz", revelou, deixando claro que tudo depende do tipo de atendimento combinado com o cliente.