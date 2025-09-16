A Fazenda: Namorada de Belo se enfurece com peoa: 'Falsa!' - (crédito: Reprodução/Record)

A estreia da nova temporada de “A Fazenda” nem esfriou e o fogo no feno já começou. Na primeira dinâmica da 17ª edição, um jogo envolvendo prêmios em dinheiro causou o primeiro desentendimento sério do reality.

Durante a atividade, os peões tinham que rasgar o valor acumulado de um colega de confinamento. Duda Wendling, ex-atriz mirim de “Avenida Brasil”, foi sorteada para eliminar os R$ 3 mil conquistados por Rayane Figliuzzi, e a escolha não foi bem recebida.

Rayane, visivelmente irritada, não poupou palavras e detonou a colega. "Olha aí como é falsa! Um monte de gente que ela nem conversou, um monte de cara. Aí faz isso comigo?", disparou.

Ela ainda lembrou de uma conversa íntima que teve com Duda pouco antes da atividade.

"E a gente tava trocando ideia na cama, super íntimas, numa conversa particular. Foi em mim pra fazer VT. Eu tava com 3 mil reais, e tinha gente com 10 mil", continuou, afirmando que a peoa virou sua inimiga no jogo.

Após a dinâmica, Duda chamou Rayane para uma conversa, mas acabou recebendo um fora da colega. "Não [quero conversa], porque a gente vai conversar em outra dinâmica. Deixa eu te falar outra coisa: não senta na minha cama mais, não'", disparou a namorada de Belo.