A Fazenda: Galisteu revela segredo antes da hora e revolta direção

O mistério sobre os infiltrados de "A Fazenda 17" não durou muito. Durante a estreia do reality na última segunda-feira (15/9), Adriane Galisteu acabou entregando mais do que deveria e deixou escapar uma informação que mudaria o rumo do jogo.
A proposta da produção era simples: os peões deveriam descobrir quem entre eles estava infiltrado. Mas, ao vivo, a apresentadora cometeu uma gafe ao falar demais.
“O público de casa já sabe quem são”, disse Galisteu, dando a entender que havia mais de um infiltrado. A frase causou alvoroço entre os confinados, que imediatamente começaram a especular sobre a presença de mais de um espião no grupo.
Percebendo o deslize, Galisteu tentou corrigir rapidamente. “Já sabe quem é”, reformulou, tentando desfazer o estrago. A situação, inclusive, teria revoltado a direção do programa, que havia planejado a dinâmica há semanas.
Os infiltrados
"A Fazenda 17" estreou com 26 nomes no elenco: 24 peões oficiais e dois infiltrados, que são Carol Lekker (ex-Miss Bumbum) e Matheus Martins (DJ). Ambos foram inseridos estrategicamente no jogo com a missão de passar despercebidos até serem descobertos.
???? Matheus Martins e Carol Lekker são os infiltrados :— Alba Graciani ???????????????????????? ???? ???? ???? (@GracianiAlba) September 16, 2025
?? Durante a semana, os infiltrados recebem missões absurdas, com movimentos esquisitos e incomuns, para realizar sem serem notados.#EstreiaAFazenda17 pic.twitter.com/RD12HhOQeM
