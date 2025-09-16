A Fazenda: Galisteu revela segredo antes da hora e revolta direção - (crédito: Record TV)

O mistério sobre os infiltrados de "A Fazenda 17" não durou muito. Durante a estreia do reality na última segunda-feira (15/9), Adriane Galisteu acabou entregando mais do que deveria e deixou escapar uma informação que mudaria o rumo do jogo.

A proposta da produção era simples: os peões deveriam descobrir quem entre eles estava infiltrado. Mas, ao vivo, a apresentadora cometeu uma gafe ao falar demais.

“O público de casa já sabe quem são”, disse Galisteu, dando a entender que havia mais de um infiltrado. A frase causou alvoroço entre os confinados, que imediatamente começaram a especular sobre a presença de mais de um espião no grupo.

Percebendo o deslize, Galisteu tentou corrigir rapidamente. “Já sabe quem é”, reformulou, tentando desfazer o estrago. A situação, inclusive, teria revoltado a direção do programa, que havia planejado a dinâmica há semanas.

" target="_blank">"A Fazenda 17" estreou com 26 nomes no elenco: 24 peões oficiais e dois infiltrados, que são Carol Lekker (ex-Miss Bumbum) e Matheus Martins (DJ). Ambos foram inseridos estrategicamente no jogo com a missão de passar despercebidos até serem descobertos.