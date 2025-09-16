Zé Felipe preza por não expor filhos e alfineta Virginia

Zé Felipe revelou que está repensando a forma como expõe a vida familiar nas redes sociais. Em declaração recente, o cantor afirmou que tem evitado mostrar os filhos na internet e que prefere aproveitar os momentos em família longe das câmeras.

“Eu não gasto tempo com isso. Sempre que estão em casa, aproveito 100% com eles”, declarou o artista.

A fala do sertanejo surpreendeu os fãs, especialmente porque a rotina da família sempre foi amplamente compartilhada com os milhões de seguidores do casal.

A mudança na postura do cantor levantou especulações sobre uma possível indireta à ex-mulher, que é conhecida por compartilhar detalhes da vida dos filhos com o público.

Detonada após expor o filho internado

Vale lembrar que, em março deste ano, Virginia foi alvo de críticas nas redes sociais após publicar uma foto do filho caçula, José Leonardo, internado no hospital e conectado a aparelhos. A imagem gerou forte repercussão negativa.

“Essa Virginia é muito sem noção, né? Olha a p*rra da foto que ela coloca no perfil. Tudo isso por engajamento”, criticou um usuário. “Tudo o que eu sei sobre a Virginia Fonseca é contra minha vontade. Eu realmente sinto muito pelos filhos dela e o Zé Filipe é um tapado”, escreveu outro.

“Quero muito saber quem é o estagiário que posta coisa no IG da funerária como se fosse a Virginia Fonseca”, ironizou uma internauta. “O filho da Virginia no hospital, passando por problemas, e olha a foto que essa mulher escolhe do filho pra botar no perfil dela”, completou mais uma seguidora.