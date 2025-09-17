Estrela de 'A Usurpadora' fatura maior cachê da história de 'A Fazenda'; saiba quanto!

Gaby Spanic recebeu uma verdadeira fortuna para aceitar participar da nova edição de "A Fazenda". Segundo o colunista Thiago Pasqualotto, o cachê da atriz é o maior de toda a história do reality rural.
Famosa por interpretar as inesquecíveis gêmeas Paola e Paulina em "A Usurpadora", a artista venezuelana embolsou um cachê de R$ 500 mil para integrar o elenco da nova temporada, revelou o colunista durante o "Melhor da Tarde" desta terça-feira (16/9).
Recorde de pesquisas
Além do alto valor, Gaby também bateu recordes. De acordo com dados do Google Trends divulgados pelo portal Splash (UOL), ela foi a participante mais buscada no dia da estreia do reality rural da Record.
As pesquisas por “Gaby Spanic” aumentaram em impressionantes 450%, enquanto o termo “A Usurpadora” subiu 230%, impulsionando o engajamento do programa nas plataformas digitais.
A movimentação causada pela atriz internacional não se limitou apenas ao nome dela. O interesse do público refletiu diretamente na audiência digital da atração.
As buscas por “A Fazenda” no Google triplicaram nas últimas 24 horas (+230%), com pico registrado às 23h da segunda-feira (15), justamente durante a exibição do primeiro episódio da nova temporada.
