Virginia se hospeda em mansão de Vini Jr. na Espanha e fãs surtam - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais após publicar um vídeo em que aparece treinando em uma academia de alto padrão, na madrugada desta quarta-feira (17/9), durante sua estadia em Madrid, na Espanha.

Internautas notaram que o local onde a influenciadora aparece malhando é extremamente semelhante à academia particular do jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid.

As imagens viralizaram rapidamente nas redes e foram analisadas minuciosamente por fãs e perfis de fofoca, como o Gossip do Dia.

Comparações entre os aparelhos e o design do ambiente mostraram forte semelhança com vídeos já postados pelo craque em seu próprio perfil, alimentando rumores de que Virginia estaria, na verdade, hospedada na casa do atleta.

Essa já é a segunda vez que a influenciadora desembarca em Madrid só neste mês de setembro. Na primeira visita, ela estava acompanhada de um grupo de amigos influenciadores: Duda Freire, Lucas Guedez, Hebert Gomes, Nikolas Miguel e Rafa Uccman.

Desta vez, porém, a presença dela na capital espanhola ganhou um novo contorno, ainda mais íntimo.