Willian Bonner e Ana Paula ironizam PEC da Blindagem no JN

Durante a edição do Jornal Nacional desta terça-feira (17/9), William Bonner e Ana Paula Araújo não esconderam a indignação com a aprovação da chamada PEC da Blindagem, proposta que limita a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre parlamentares.

O texto determina que, antes de abrir investigação contra deputados ou senadores, será necessária autorização prévia do Congresso Nacional, por meio de votação secreta.

Ao apresentar a reportagem, Bonner foi irônico ao narrar o impacto da medida. Ana Paula, por sua vez, deixou transparecer sua expressão de incredulidade ao ouvir os detalhes da proposta — que, na prática, pode dificultar ações da Justiça contra políticos envolvidos em corrupção e outras irregularidades.

Nas redes sociais, a reação foi imediata e explosiva: milhões de brasileiros se manifestaram contra a PEC, acusando o Congresso de agir em causa própria.

Expressões como "Congresso Inimigo do Povo" e "PCC = Primeiro Comando do Congresso" figuraram entre os termos mais comentados do X (antigo Twitter), demonstrando o repúdio da população.

Como votaram os partidos?

PL e Republicanos: ampla maioria a favor da PEC, com 0 votos contra e 125 a favor

PT: 51 votos contra e 12 a favor.

PSOL e Rede: nenhum voto a favor.

A proposta segue agora para análise no Senado, mas a pressão popular cresce. Juristas, jornalistas e organizações da sociedade civil já se articulam para barrar o avanço da medida, considerada por muitos como um escudo contra a Justiça e um retrocesso no combate à corrupção no Brasil.