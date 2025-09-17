Sheron Menezzes faz desabafo comovente após morte do irmão

Um mês após a perda do irmão, Draiton Mancilha de Menezes, Sheron Menezzes falou pela primeira vez sobre o luto que enfrenta ao lado da família. Em entrevista ao Gshow, durante o festival The Town, a atriz emocionou ao refletir sobre a ausência do irmão e a forma como tem encarado a dor.

Draiton faleceu aos 36 anos e, segundo Sheron, era uma pessoa alegre, festeira e cheia de vida. Por isso, ela explica que a tristeza deu lugar a uma homenagem feita com leveza e alegria.

“Meu irmão era uma pessoa muito festeira. Então, não tem tristeza. Acho que, cada vez mais, que a gente se diverte, homenageamos ele. Assim é a nossa família, vivemos o momento”, declarou.

Sheron também destacou que a forma de encarar a vida sempre foi otimista dentro de casa, o que tem ajudado a família a seguir em frente.

“A gente sempre viu a vida dessa maneira lá em casa. Gostamos de viver o presente até porque a gente não sabe se chegaremos ao futuro. Aprendi que a gente tem que viver sempre o presente”, disse, ressaltando a união e o espírito festivo da família: “Continuamos a fazer o que a gente sempre fez. E, com certeza, essa é a melhor maneira de homenageá-lo”.

O falecimento de Draiton foi anunciado pela própria atriz em suas redes sociais, em um desabafo comovente.

“Um pedaço de mim foi arrancado, se foi… um pedaço de nós. Mas não se preocupe: agora a mãe vai descansar e a gente vai cuidar dela. Segue teu caminho de luz, em paz, irmão! E saiba que eu sempre te amei e vou te amar para sempre”, escreveu Sheron na época, recebendo apoio de fãs e colegas.