Neymar 'foge' após mãe de Biancardi se mudar para mansão; saiba tudo! - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ambiente na mansão de Neymar, em Santos, está longe da tranquilidade. Desde que Telma Fonseca, mãe de Bruna Biancardi, passou a viver temporariamente na casa para ajudar nos cuidados com as netas, o jogador tem demonstrado sinais visíveis de irritação e vem evitando ao máximo o convívio com a sogra.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Extra, a chegada de Telma causou desconfortos na rotina da casa. Neymar, inclusive, teria se mudado para uma das três residências que compõem o complexo da mansão, numa tentativa de evitar confrontos diretos.

A tensão também aumentou entre o jogador e Bruna, que está em pleno puerpério após o nascimento da filha Mel, a segunda do casal.

Fontes próximas afirmam que o incômodo de Neymar gira em torno da maneira como Telma “ocupa espaços” e interfere na dinâmica da casa — dando ordens e assumindo um papel que, para ele, ultrapassa os limites de uma simples ajuda.

O craque, segundo relatos, não quer que a sogra influencie na criação das filhas nem interfira na gestão da casa. A situação entre sogra e genro acabou atingindo o relacionamento de Neymar e Bruna, que têm protagonizado discussões frequentes.

Para completar, é de conhecimento público que Bruna também já teve desavenças com Nadine Gonçalves, mãe do jogador, o que amplia ainda mais o clima delicado entre as famílias.