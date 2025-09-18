Ana Castela expõe momento constrangedor ao lado de Zé Felipe - (crédito: Reprodução/Instagram)

Zé Felipe e Ana Castela seguem alimentando os rumores de um possível envolvimento amoroso e, desta vez, foi um momento inusitado nos bastidores que chamou a atenção dos fãs.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, os cantores aparecem gravando juntos um novo clipe quando a boiadeira solta uma frase constrangedora que pegou o público de surpresa.

Durante a filmagem, Ana Castela vira para o ex-marido de Virginia Fonseca e dispara: “Você tá peidando, certeza!”.

A brincadeira arrancou risadas nos bastidores e mostrou um nível de intimidade entre os dois que foi interpretado por muitos como mais uma evidência de que o relacionamento pode ir além da amizade.

Além da cena divertida, Ana também foi flagrada em outro momento ao lado da família de Zé Felipe. Em outro vídeo, a cantora aparece conversando com Leonardo, pai do sertanejo, durante uma roda de bebedeira descontraída, o que reforçou ainda mais as especulações sobre uma aproximação afetiva.

Os dois, vale lembrar, estão trabalhando juntos em uma regravação do clássico You're Still The One, de Shania Twain. A nova versão da música, assim como o videoclipe protagonizado pelos dois, deve ser lançada em breve. Até lá, os fãs seguem atentos a cada nova interação do possível casal.