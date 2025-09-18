Amigos reprovam romance entre Ana Castela e Zé Felipe; motivo vem à tona

O possível relacionamento entre Ana Castela e Zé Felipe pode estar rendendo mais do que apenas especulações, segundo informações divulgadas pelo "Melhor da Tarde", o romance estaria gerando desconforto entre pessoas próximas à cantora.
De acordo com o jornalista JP Vergueiro, amigos íntimos de Ana têm expressado preocupação com o envolvimento da artista com o filho de Leonardo.
A principal motivação, segundo fontes, seria o zelo: eles acreditam que Ana Castela ainda é muito jovem e que a relação com Zé Felipe poderia trazer responsabilidades para as quais ela talvez não esteja preparada.
Entre os pontos que mais causam apreensão está o fato de Zé Felipe já ser pai de três filhos. Os amigos de Ana avaliam que assumir, ainda que indiretamente, o papel de madrasta tão cedo pode trazer uma carga emocional e prática considerável, especialmente para alguém em plena ascensão artística.
Mesmo com a tensão nos bastidores, Ana Castela e Zé Felipe seguem firmes na parceria musical. Nesta quarta-feira (18), os dois divulgaram cenas dos bastidores da gravação de um videoclipe, cuja música é uma regravação de "You're Still The One", clássico de Shania Twain.
