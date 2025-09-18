Bernardinho recebe a pior notícia de sua vida durante partida do Brasil - (crédito: Reprodução/SporTV)

Maria Ângela Rezende, mãe do técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, Bernardinho, faleceu aos 90 anos na noite da última quarta-feira (17), no Rio de Janeiro. A notícia da perda chegou ao treinador momentos antes da partida entre Brasil e Sérvia, válida pelo Mundial Masculino nas Filipinas.

Apesar do impacto emocional, Bernardinho optou por permanecer à frente da equipe. Durante a transmissão da partida, o técnico apareceu visivelmente abalado, sendo amparado pelo capitão Lucarelli em uma cena que comoveu os torcedores.

Em sinal de respeito, os jogadores brasileiros entraram em quadra usando tarjas pretas nos uniformes, em homenagem à matriarca.

Pelas redes sociais, Bernardinho prestou uma última homenagem à mãe, expressando a dor da distância e o amor eterno que sente por ela.

“Muito triste por estar longe e não poder me despedir de você, mãe, mas com o coração repleto de gratidão por ter tido seu amor, seu carinho e dedicação por mais de 60 anos. Descanse em paz, te amo mãe“, escreveu o treinador.