Casada, Giovanna Ewbank se pronuncia após polemizar ao beijar amigo na boca - (crédito: Reprodução/Instagram)

Giovanna Ewbank decidiu se pronunciar sobre a recente repercussão de uma imagem em que aparece trocando um selinho com o amigo de longa data, Léo Fuchs.

A declaração foi dada durante uma entrevista exclusiva ao portal LeoDias, realizada no jantar em celebração aos 50 anos da Vogue Brasil.

Ao ser questionada sobre o gesto, a atriz minimizou a situação e explicou que o selinho faz parte de sua rotina afetiva.

“Eu dou selinho nos meus amigos. Inclusive, no meu programa ‘Quem Pode, Pod’ e no ‘Na Cama’, eu sempre dou um selinho nos convidados no final, assim como a Tatá Werneck e a Hebe Camargo faziam. É algo que a gente tem com os nossos amigos”, afirmou.

A repercussão, segundo Giovanna, foi inesperada. Ela lembrou que não foi a primeira vez que demonstra carinho com Léo dessa forma. “Não sei por que viralizou tanto. Talvez seja porque eu estava com a perna levantada, e acharam mais ‘sexy’, de repente”, brincou, ao comentar o motivo do burburinho.

Um detalhe curioso destacado pela apresentadora foi que a foto polêmica partiu de alguém muito próximo: seu marido, o ator Bruno Gagliasso.

“Eu fiquei surpresa com toda a repercussão. Inclusive, quem tirou a foto foi o Bruno”, revelou, reforçando que a relação entre os três é baseada em confiança mútua.