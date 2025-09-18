InícioColunistas#Mariana Morais
ABRIU O JOGO!

Casada, Giovanna Ewbank se pronuncia após polemizar ao beijar amigo na boca

Atriz reagiu após um selinho em Leo Fuchs gerar falatório nas redes sociais

Casada, Giovanna Ewbank se pronuncia após polemizar ao beijar amigo na boca - (crédito: Reprodução/Instagram)
Casada, Giovanna Ewbank se pronuncia após polemizar ao beijar amigo na boca - (crédito: Reprodução/Instagram)

Giovanna Ewbank decidiu se pronunciar sobre a recente repercussão de uma imagem em que aparece trocando um selinho com o amigo de longa data, Léo Fuchs.

A declaração foi dada durante uma entrevista exclusiva ao portal LeoDias, realizada no jantar em celebração aos 50 anos da Vogue Brasil.

Ao ser questionada sobre o gesto, a atriz minimizou a situação e explicou que o selinho faz parte de sua rotina afetiva.

“Eu dou selinho nos meus amigos. Inclusive, no meu programa ‘Quem Pode, Pod’ e no ‘Na Cama’, eu sempre dou um selinho nos convidados no final, assim como a Tatá Werneck e a Hebe Camargo faziam. É algo que a gente tem com os nossos amigos”, afirmou.

A repercussão, segundo Giovanna, foi inesperada. Ela lembrou que não foi a primeira vez que demonstra carinho com Léo dessa forma. “Não sei por que viralizou tanto. Talvez seja porque eu estava com a perna levantada, e acharam mais ‘sexy’, de repente”, brincou, ao comentar o motivo do burburinho.

Um detalhe curioso destacado pela apresentadora foi que a foto polêmica partiu de alguém muito próximo: seu marido, o ator Bruno Gagliasso.

“Eu fiquei surpresa com toda a repercussão. Inclusive, quem tirou a foto foi o Bruno”, revelou, reforçando que a relação entre os três é baseada em confiança mútua.

Saiba Mais

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 18/09/2025 11:54
x