Lorena Maria revela se Anitta continua sendo madrinha de sua filha

Influenciadora reagiu aos rumores que dominou as redes sociais nesta quinta-feira (18)

Lorena Maria revela se Anitta continua sendo madrinha de sua filha - (crédito: Reprodução/Instagram)
Lorena Maria, de 24 anos, colocou fim aos rumores e confirmou nesta quarta-feira (17) que a cantora Anitta continua sendo uma das madrinhas de seu filho com MC Daniel, o pequeno Rás, de apenas 7 meses.

A informação foi oficializada por meio de um comunicado enviado à revista Quem pela assessoria da influenciadora. A confirmação veio após seguidores levantarem dúvidas nas redes sociais.

Recentemente, Lorena publicou uma foto ao lado de uma amiga, referindo-se a ela como “Dindinha”. A legenda bastou para que muitos fãs começassem a especular se a cantora havia sido substituída no posto de madrinha do bebê.

Diante da repercussão, a equipe de Lorena esclareceu a situação: “Existem duas madrinhas”, afirmou, confirmando que Anitta continua ocupando o papel ao lado da outra amiga.

O convite para que a popstar se tornasse madrinha de Rás foi feito por MC Daniel dias antes do nascimento do menino.

Na ocasião, a escolha gerou controvérsia nas redes, com muitos acusando o cantor de oportunismo por selecionar uma artista de projeção internacional, mesmo sem uma amizade íntima consolidada entre os dois.

 

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 18/09/2025 10:57
