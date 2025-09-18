Sogrinha? Mãe de Zé Felipe exibe suposto presente de Ana Castela

Poliana Rocha, de 48 anos, agitou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira (18) ao compartilhar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em seus stories.

A influenciadora, que é esposa do cantor Leonardo e mãe de Zé Felipe, destacou que o item foi um presente, mas não revelou o nome de quem o entregou.

O que chamou a atenção dos internautas foi a coincidência: na noite anterior, quarta-feira (17), Ana Castela esteve na casa da família.

A visita da cantora reacendeu os boatos sobre um possível romance com o ex-marido de Virginia Fonseca, e muitos seguidores passaram a especular se o presente religioso teria sido uma lembrança carinhosa da Boiadeira para a possível futura sogra.

A publicação dividiu opiniões nos comentários, com alguns fãs celebrando a aproximação e outros questionando se o gesto teria um significado mais profundo. A presença de Ana ao lado da família de Zé Felipe, aliás, foi mais um elemento que aumentou os rumores sobre o relacionamento.

Vale lembrar que os dois artistas estão promovendo uma regravação do clássico "You’re Still The One", de Shania Twain. O videoclipe da música foi gravado justamente na quarta-feira (17), e logo depois, Ana foi vista em clima descontraído com a família do cantor.