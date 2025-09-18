InícioColunistas#Mariana Morais
SERÁ?

Sogrinha? Mãe de Zé Felipe exibe suposto presente de Ana Castela

Um presente recebido por Poliana Rocha gerou comoção nas redes sociais

Sogrinha? Mãe de Zé Felipe exibe suposto presente de Ana Castela - (crédito: Reprodução/Instagram)

Poliana Rocha, de 48 anos, agitou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira (18) ao compartilhar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em seus stories.

A influenciadora, que é esposa do cantor Leonardo e mãe de Zé Felipe, destacou que o item foi um presente, mas não revelou o nome de quem o entregou.

O que chamou a atenção dos internautas foi a coincidência: na noite anterior, quarta-feira (17), Ana Castela esteve na casa da família.

A visita da cantora reacendeu os boatos sobre um possível romance com o ex-marido de Virginia Fonseca, e muitos seguidores passaram a especular se o presente religioso teria sido uma lembrança carinhosa da Boiadeira para a possível futura sogra.

A publicação dividiu opiniões nos comentários, com alguns fãs celebrando a aproximação e outros questionando se o gesto teria um significado mais profundo. A presença de Ana ao lado da família de Zé Felipe, aliás, foi mais um elemento que aumentou os rumores sobre o relacionamento.

Vale lembrar que os dois artistas estão promovendo uma regravação do clássico "You’re Still The One", de Shania Twain. O videoclipe da música foi gravado justamente na quarta-feira (17), e logo depois, Ana foi vista em clima descontraído com a família do cantor.

Mariana Morais

Por Mariana Morais
postado em 18/09/2025 10:17
