Flordelis é exposta e romance lésbico na cadeia vem à tona
Ex-colega de cela veio a público e deu detalhes da vida da cantora gospel
Flordelis é exposta e romance lésbico na cadeia vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)
Camilla Miranda, influenciadora conhecida como Indiazinha, trouxe à tona novas informações sobre a vida da ex-deputada federal Flordelis dentro do sistema prisional.
Segundo a blogueira, que dividiu cela com a cantora gospel na penitenciária Talavera Bruce, no Rio de Janeiro, Flordelis estaria vivendo um novo romance — desta vez, com uma mulher.
A revelação foi feita por meio das redes sociais e repercutida pelo jornalista Felipeh Campos. “A Flordelis está namorando uma mulher”, afirmou Camilla, sem revelar a identidade da suposta companheira da ex-parlamentar.
Até o início de 2023, Flordelis mantinha um relacionamento com o produtor gospel Allan Soares, com quem, inclusive, planejava se casar.
O fim do noivado ocorreu após uma visita do produtor à penitenciária, segundo informações da coluna True Crime, do jornalista Ulisses Campbell, do O Globo. A separação marcou o encerramento de um relacionamento de quatro anos.