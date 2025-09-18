Flordelis é exposta e romance lésbico na cadeia vem à tona

Camilla Miranda, influenciadora conhecida como Indiazinha, trouxe à tona novas informações sobre a vida da ex-deputada federal Flordelis dentro do sistema prisional.

Segundo a blogueira, que dividiu cela com a cantora gospel na penitenciária Talavera Bruce, no Rio de Janeiro, Flordelis estaria vivendo um novo romance — desta vez, com uma mulher.

A revelação foi feita por meio das redes sociais e repercutida pelo jornalista Felipeh Campos. “A Flordelis está namorando uma mulher”, afirmou Camilla, sem revelar a identidade da suposta companheira da ex-parlamentar.

Até o início de 2023, Flordelis mantinha um relacionamento com o produtor gospel Allan Soares, com quem, inclusive, planejava se casar.

O fim do noivado ocorreu após uma visita do produtor à penitenciária, segundo informações da coluna True Crime, do jornalista Ulisses Campbell, do O Globo. A separação marcou o encerramento de um relacionamento de quatro anos.

A ex-deputada cumpre pena de mais de 50 anos pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo.