Participantes do 'Dança dos Famosos' são flagrados aos beijos; veja - (crédito: TV Globo)

A amizade entre Álvaro e Lucas Leto, que se formou nos bastidores do quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão", parece ter evoluído para algo mais íntimo — e a madrugada desta sexta-feira (19) reforçou os rumores.

Os dois foram flagrados aos beijos em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, durante um encontro descontraído com outros participantes da edição de 2025.

O clima de proximidade entre o ator e o influenciador já vinha chamando atenção nos bastidores. Mais cedo, os dois almoçaram juntos nos Estúdios Globo, e Álvaro chegou a publicar uma foto ao lado de Leto com a legenda: "Meu global favorito".

Em resposta, o ator também publicou um registro do colega tirando um cochilo no sofá, acompanhado do comentário carinhoso: "Bem dengosinho".

Durante o encontro noturno na praia, além do momento de carinho entre Álvaro e Leto, outros colegas de elenco também chamaram atenção.

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima foram vistos trocando carícias e deixaram o local juntos, alimentando especulações de um possível affair. Nicole Bahls e Fernanda Paes Leme também marcaram presença na noite animada entre os integrantes do elenco.

As fotos divulgadas pelo site 'Famosando' você confere clicando aqui