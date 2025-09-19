A Fazenda: Namorada de Belo é pega no flagra e é desmentida ao vivo

Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo, protagonizou um momento constrangedor ao vivo nesta quinta-feira (18), em "A Fazenda 17".
Durante uma discussão acalorada com Yoná Sousa sobre a divisão da tarefa do lixo, a influenciadora tentou negar declarações anteriores, mas acabou sendo desmentida pela própria produção do programa.
Ao confrontar Yoná, Rayane negou ter dito que queria colocá-la para cuidar do lixo como forma de punição ou humilhação.
“Nunca falei que ia te humilhar, que ia misturar lixo. Não falei em momento nenhum”, afirmou ela, tentando limpar sua imagem diante das câmeras e dos colegas de confinamento.
No entanto, a produção rapidamente acionou o famoso VAR do reality, exibindo um vídeo em que a própria Rayane aparece dizendo exatamente o contrário.
“Queria botar [a Yoná] pra fazer o lixo. Todo dia ia botar o molho de tomate... nossa, ia ser meu sonho! Ia colocar todo lixo misturado, ia ter que separar um por um, limpar tudo. Nossa, eu ia amar”, diz ela nas imagens, deixando claro o plano para dificultar a vida da rival.
A exibição do trecho viralizou nas redes sociais, colocando Rayane em uma saia justa e fortalecendo ainda mais o clima de rivalidade entre ela e Yoná.
Desde a estreia do programa, na última segunda-feira (15), as duas têm protagonizado momentos de tensão, e a relação entre elas vem ganhando contornos cada vez mais polêmicos e estratégicos no jogo.
Olha o flashback! #ProvaAFazenda pic.twitter.com/vNGB98UDHi— A Fazenda (@afazendarecord) September 19, 2025
