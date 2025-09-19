Jojo Todynho se pronuncia após não apresentar provas contra o PT

Jojo Todynho decidiu não aceitar o acordo proposto pelo Partido dos Trabalhadores (PT) durante a audiência de conciliação realizada no Rio de Janeiro, em meio ao processo movido contra ela por declarações envolvendo a campanha presidencial de 2022.
O partido ingressou com uma queixa-crime após a cantora afirmar publicamente que teria recebido uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva.
Nas redes sociais, a artista voltou a se manifestar sobre o assunto e manteve sua postura firme, mesmo sem apresentar provas concretas.
“Não tenho que provar nada pra vocês”, declarou Jojo, gaguejando em alguns trechos enquanto explicava sua versão dos fatos. Ela ainda pediu paciência ao público: “Aguardem mais um pouco”.
Durante a audiência, o PT propôs que Jojo gravasse um vídeo de retratação pública, a ser mantido em suas redes sociais por pelo menos 30 dias.
A proposta, no entanto, foi recusada pela defesa da cantora, que também apresentou uma contraproposta — igualmente rejeitada pelo partido. “Eles fizeram a proposta, eu fiz minha contraproposta, não aceitei e eles também não aceitaram, então agora segue os trâmites legais do processo”, afirmou Jojo.
Com o impasse, o Ministério Público pediu vista do processo, o que adia a definição e dá novo prazo para que a artista apresente sua defesa formal.
Nos stories do Instagram, Jojo ainda disparou contra internautas que pedem provas das acusações feitas ao partido: “Um bando de chatos”, reclamou, sem recuar de suas declarações anteriores.
????AGORA: Jojo Todynho gaguejou ao tentar se explicar por não conseguir apresentar provas de que o PT ofereceu R$ 1,5 milhão para que apoiasse Lula nas eleições de 2022. pic.twitter.com/aWbDzkfTex— CHOQUEI (@choquei) September 18, 2025
