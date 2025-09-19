Wanessa Camargo é flagrada em clima de intimidade com Allan Souza Lima

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima foram flagrados em clima de intimidade na noite desta quinta-feira (19), após as gravações do "Dança dos Famosos".
A cantora e o ator aproveitaram a folga ao lado de outros colegas de elenco em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e foram clicados bem agarradinhos durante o momento de descontração.
De acordo com o paparazzo presente no local, o clima entre os dois era de cumplicidade. Eles deixaram o encontro juntos, no mesmo carro, em direção ao hotel onde estão hospedados.
O encontro contou ainda com a presença de outros participantes da edição de 2025 do quadro do "Domingão", como Álvaro e Lucas Leto, que também protagonizaram beijos discretos no cantinho do quiosque, além de Nicole Bahls e Fernanda Paes Leme.
Esta não foi a primeira vez que os integrantes do elenco foram vistos reunidos fora dos Estúdios Globo. A aproximação entre Wanessa e Allan, inclusive, já havia sido noticiada pelo portal LeoDias há algumas semanas.
Segundo a publicação, o suposto affair teria começado nos bastidores da competição, e desde então os dois têm sido vistos frequentemente juntos.
a festa de confra do dança dos famosos foi animada né, Lucas Leto e Álvaro, Wanessa e Allan Souza, tudo na pegacao pic.twitter.com/dNEoXqPppA— Luke Hemerly (@lukehemerly) September 19, 2025
Saiba Mais
- Mariana Morais Participantes do 'Dança dos Famosos' são flagrados aos beijos; veja
- Mariana Morais Transplante Capilar Long Hair: técnica que já conquistou Romário e Álvaro Garnero
- Mariana Morais MC JVila ultrapassa marca de 600 mil streams com single 'Pantera'
- Mariana Morais 'Modo Vagabundo': Mc GP estreia single com Mc Meno K, Mc Dena e DJ Kaio Mix
- Mariana Morais A Fazenda: Namorada de Belo é pega no flagra e é desmentida ao vivo
- Mariana Morais Jojo Todynho se pronuncia após não apresentar provas contra o PT