Wanessa Camargo é flagrada em clima de intimidade com Allan Souza Lima - (crédito: Reprodução/Globo)

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima foram flagrados em clima de intimidade na noite desta quinta-feira (19), após as gravações do "Dança dos Famosos".

A cantora e o ator aproveitaram a folga ao lado de outros colegas de elenco em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e foram clicados bem agarradinhos durante o momento de descontração.

De acordo com o paparazzo presente no local, o clima entre os dois era de cumplicidade. Eles deixaram o encontro juntos, no mesmo carro, em direção ao hotel onde estão hospedados.

O encontro contou ainda com a presença de outros participantes da edição de 2025 do quadro do "Domingão", como Álvaro e Lucas Leto, que também protagonizaram beijos discretos no cantinho do quiosque, além de Nicole Bahls e Fernanda Paes Leme.

Esta não foi a primeira vez que os integrantes do elenco foram vistos reunidos fora dos Estúdios Globo. A aproximação entre Wanessa e Allan, inclusive, já havia sido noticiada pelo portal LeoDias há algumas semanas.

Segundo a publicação, o suposto affair teria começado nos bastidores da competição, e desde então os dois têm sido vistos frequentemente juntos.