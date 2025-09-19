Esposa 'novinha' de Amado Batista fala sobre fidelidade e expõe intimidade

Calita Franciele, 23, esposa de Amado Batista, 74, abriu o jogo sobre sua nova rotina como esposa de uma figura pública. Em entrevista exclusiva à Quem, a Miss Universo Mato Grosso 2024 falou sobre a fase de adaptação e destacou o amadurecimento pessoal desde o início do casamento.

Para Calita, a transição de miss para companheira de um artista consagrado tem sido intensa, mas gratificante.

“É um momento de muita responsabilidade e crescimento pessoal e profissional”, disse ela, ressaltando que, apesar da pressão por mudanças em seu comportamento, escolheu manter sua autenticidade. “Porém, devemos ser quem somos, independentemente de quem estamos”, refletiu.

O reconhecimento por ser chamada de “esposa do Amado” não incomoda, pelo contrário, é motivo de alegria para a jovem.

Calita afirmou sentir orgulho do título e, ao longo da entrevista, compartilhou inclusive o instante em que percebeu que estava apaixonada: “Quando eu já não queria mais sair do lado dele e todos os outros homens começaram a se tornar invisíveis aos meus olhos”.

No dia a dia, ela diz estar vivendo uma verdadeira lua de mel. “Não tem nada melhor do que estar ao lado de quem amamos descobrindo um mundo novo”, afirmou, descrevendo a relação com Amado Batista como intensa, apaixonada e cheia de descobertas.