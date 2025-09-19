Esposa 'novinha' de Amado Batista fala sobre fidelidade e expõe intimidade

Calita Franciele, 23, esposa de Amado Batista, 74, abriu o jogo sobre sua nova rotina como esposa de uma figura pública. Em entrevista exclusiva à Quem, a Miss Universo Mato Grosso 2024 falou sobre a fase de adaptação e destacou o amadurecimento pessoal desde o início do casamento.
Para Calita, a transição de miss para companheira de um artista consagrado tem sido intensa, mas gratificante.
“É um momento de muita responsabilidade e crescimento pessoal e profissional”, disse ela, ressaltando que, apesar da pressão por mudanças em seu comportamento, escolheu manter sua autenticidade. “Porém, devemos ser quem somos, independentemente de quem estamos”, refletiu.
O reconhecimento por ser chamada de “esposa do Amado” não incomoda, pelo contrário, é motivo de alegria para a jovem.
Calita afirmou sentir orgulho do título e, ao longo da entrevista, compartilhou inclusive o instante em que percebeu que estava apaixonada: “Quando eu já não queria mais sair do lado dele e todos os outros homens começaram a se tornar invisíveis aos meus olhos”.
No dia a dia, ela diz estar vivendo uma verdadeira lua de mel. “Não tem nada melhor do que estar ao lado de quem amamos descobrindo um mundo novo”, afirmou, descrevendo a relação com Amado Batista como intensa, apaixonada e cheia de descobertas.
Saiba Mais
- Mariana Morais Wanessa Camargo é flagrada em clima de intimidade com Allan Souza Lima
- Mariana Morais Participantes do 'Dança dos Famosos' são flagrados aos beijos; veja
- Mariana Morais Transplante Capilar Long Hair: técnica que já conquistou Romário e Álvaro Garnero
- Mariana Morais MC JVila ultrapassa marca de 600 mil streams com single 'Pantera'
- Mariana Morais 'Modo Vagabundo': Mc GP estreia single com Mc Meno K, Mc Dena e DJ Kaio Mix
- Mariana Morais A Fazenda: Namorada de Belo é pega no flagra e é desmentida ao vivo