Carlinhos Maia ostenta Ferrari para impressionar homem misterioso; veja

Carlinhos Maia voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais na noite desta quinta-feira (18/9), após ser flagrado na companhia de um rapaz em Maceió.
O influenciador, que não aparecia publicamente com alguém desde o fim do casamento com Lucas Guimarães, foi visto chegando em um restaurante dirigindo sua luxuosa Ferrari SF90 Stradale.
A presença do acompanhante ao lado de Carlinhos rapidamente gerou burburinho entre os internautas. Muitos começaram a especular sobre a identidade do rapaz, até que o Portal EM OFF revelou se tratar de João Also, social mídia que atua nos bastidores de grandes páginas de entretenimento e fofoca nas redes.
A repercussão do flagra dividiu opiniões na internet. Enquanto alguns seguidores questionaram a rapidez com que Carlinhos estaria seguindo em frente, outros saíram em defesa do influenciador: “Tá certo, tem que viver mesmo. É solteiro, então aproveite a vida de solteiro”, disse um internauta.
Recentemente, em uma série de stories publicados no Instagram, Carlinhos Maia revelou que havia traído Lucas Guimarães. A traição teria sido um dos fatores decisivos para o fim do casamento entre os famosos.
Carlinhos mais é visto com um rapaz em um restaurante localizado na cidade de Maceió ???? pic.twitter.com/08TSWWiqSn— EM OFF VÍDEOS (@Emoff2026) September 19, 2025
