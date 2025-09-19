Surto de Dolabella ajudou Wanessa e Allan Souza Lima engatarem romance

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima foram flagrados em clima de intimidade na madrugada desta sexta-feira (19), alimentando ainda mais os rumores de que estariam vivendo um romance longe dos holofotes.

Os dois, que integram o elenco da atual edição da "Dança dos Famosos", foram vistos agarradinhos durante um encontro com colegas do quadro e, mais tarde, foram flagrados entrando juntos no mesmo hotel, o que reforçou as especulações.

A Coluna Mariana Morais apurou que a aproximação entre a cantora e o ator teria ganhado força após um episódio conturbado envolvendo Dado Dolabella.

Recentemente, o ex-namorado de Wanessa protagonizou uma cena de ciúmes em um bar no Rio de Janeiro, ao presenciar uma interação entre ela e o cantor Luan Pereira, durante uma confraternização com o elenco do programa.

Na ocasião, Dado acabou perdendo o controle e partiu para agressão contra Luan Pereira, provocando tumulto no local e deixando Wanessa visivelmente abalada. Foi nesse contexto que Allan Souza Lima surgiu como apoio emocional para a artista, criando um laço que, ao que tudo indica, evoluiu para algo mais.

O suposto novo casal não assumiu publicamente o relacionamento, mas as aparições frequentes e o comportamento carinhoso entre os dois têm chamado atenção nos bastidores da atração e entre os fãs. Ao que tudo indica, o clima de romance nos bastidores da "Dança dos Famosos" está apenas começando.