Luan Pereira expõe briga com Dado Dolabella ao vivo na Globo

Luan Pereira precisou procurar ajuda espiritual após ser atacado por Dado Dolabella durante uma confraternização recente do "Dança dos Famosos".

No "Domingão com Huck" deste domingo (31), o cantor sertanejo refletiu sobre o assunto após Lívia Andrade colocar lenha na fogueira e reacender o assunto. Segundo a loira, Luan recorreu a um pastor para acalmar seu coração.

"É que eu sou muito da paz, cara. Eu sou muito de Jesus Cristo no coração e quando essas coisas acontecem na minha vida - na verdade nunca aconteceu, né. Mas [agora] aconteceu e nós mantém a paz e joga pra Jesus Cristo que ele resolve", disse ele.

Entenda

O clima de comemoração entre os participantes do “Dança dos Famosos” acabou sendo interrompido por um momento de tensão. Wanessa Camargo e outros colegas de elenco estavam em uma confraternização no Rio de Janeiro quando um episódio envolvendo Dado Dolabella chamou atenção.

Durante a festa em um bar na Barra da Tijuca, o cantor Luan Pereira teria ensinado um passo de dança para Wanessa, segurando-a pela cintura. A aproximação, no entanto, teria irritado Dado, que não gostou da cena.

O ator, visivelmente incomodado, partiu para cima de Luan, iniciando uma confusão no local. De acordo com relatos do próprio sertanejo, Dado o empurrou e o derrubou no chão.