Flordelis sofre AVC após romance lésbico vir à tona; defesa exige hospital particular

Flordelis, de 65 anos, voltou ao centro das atenções nesta quinta-feira (18/9) após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) dentro da Penitenciária Talavera Bruce, localizada no Complexo de Bangu, Zona Oeste do Rio.

A ex-deputada federal e pastora chegou a desmaiar e foi socorrida na UPA do próprio presídio, mas segundo relatos da defesa, recebeu alta mesmo ainda apresentando sintomas preocupantes como vômito, fortes dores de cabeça e fala comprometida.

De acordo com a advogada Janira Rocha, a direção da unidade admitiu não ter estrutura adequada para lidar com o quadro clínico da detenta.

“Flordelis saiu da UPA ainda passando mal, com fortes dores de cabeça, vomitando e falando com a língua enrolada. Como é que dão alta para uma mulher nesse estado?”, questionou a representante legal, que agora pretende entrar com um pedido urgente na Vara de Execuções Penais solicitando transferência da cliente para um hospital particular.

“A própria unidade já avisou que não tem recursos para tratá-la. Vão esperar que ela morra para tirá-la de lá?”, desabafou.

O crime

Condenada a 50 anos de prisão pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019, Flordelis cumpre pena desde 2022. Dois de seus filhos, Simone e Flávio dos Santos Rodrigues, também foram sentenciados por envolvimento no crime.

Romance na cadeia



Ainda nesta quinta-feira, uma nova informação sobre a vida da ex-parlamentar no sistema prisional veio à tona. Camilla Miranda, influenciadora conhecida como Indiazinha, revelou nas redes sociais que Flordelis estaria vivendo um romance com outra mulher dentro da penitenciária.

A declaração foi repercutida pelo jornalista Felipeh Campos. “A Flordelis está namorando uma mulher”, afirmou Camilla, que dividiu cela com a ex-deputada, embora não tenha revelado a identidade da suposta companheira.